Nuovo singolo per l'attuale re della trap italiana, che ieri notte ha pubblicato l’inedito "Mademoiselle": Sfera Ebbasta, che ha confermato la sua passione per l'Inter sfilando in passato con l'ex capitano Mauro Icardi, ha pubblicato un brano che vuole essere una risposta in rime e musica a tutte le critiche che gli piovono addosso sempre più copiose, additandolo come un 'cattivo esempio', soprattutto dopo la tragedia avvenuta a Corinaldo lo scorso dicembre.