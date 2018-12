Massimiliano Allegri è una furia. Non tanto per il pareggio della sua Juventus contro l'Atalanta, ma per le parole di Aurelio De Laurentiis, che nei giorni scorsi si è scagliato contro la designazione dell'arbitro Mazzoleni per Inter-Napoli. Ecco le dichiarazioni del tecnico bianconero a Sky Sport: "Non sono di buon umore, mi girano molto le scatole. Non parlo mai degli arbitri, Banti ha diretto bene. Dispiace, perché anche fuori dal campo succedono cose, si parla tanto del comportamento. Ci sono dichiarazioni pesanti di responsabili di alcune società nei confronti degli arbitri (riferimento a De Laurentiis, ndr). Permettete ogni tanto che mi arrabbi anch'io. Sono un po' amareggiato per tutto, ero un po' più nervoso del solito. Ma mi rendo conto che in Italia non si migliorerà mai...".



SU JUVE-ROMA - "Sabato abbiamo vinto una partita e nessuno ha detto niente. Una partita che è rimasta in equilibrio per cosa? Rispondetemi voi... Gli arbitri in Italia sono i migliori, ma non si possono lasciar passare certe cose".



LA PARTITA - "Avevamo la possibilità di raddoppiare dopo l'1-0, sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Siamo rimasti in dieci, ma i ragazzi sono stati bravi a restare in partita e alla fine abbiamo avuto una bella occasione per vincere su quella palla messa in mezzo da Ronaldo".



SULLA FORMAZIONE - "Senza Pjanic ho preferito far giocare Bonucci. Emre Can ha fatto una buona partita davanti alla difesa, come Khedira al rientro. Dispiace, perché volevamo vincere anche questa e non ci siamo riusciti".