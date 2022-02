La rabbia del Milan, esplosa con le dichiarazioni a fine partita del direttore tecnico Paolo Maldini, dopo il gol segnato con la mano da Udogie e che a conti fatti è costato la vittoria del club rossonero contro l'Udinese, rimarrà soltanto tale. Perché se dopo l'errore dell'arbitro Serra contro lo Spezia i vertici arbitrali decisero di fermare il fischietto troinese, altrettanto non avverrà con né con l'arbitro Marchetti, né con il var Guida protagonisti di questo episodio.



DIREZIONE DISCUSSA, MA... - Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sicuramente la direzione di gara del giovane arbitro originario di Ostia Lido, non è piaciuta al 100% al designatore Rocchi e ai vertici dell'Aia, ma Marchetti viene ancora considerato uno degli arbitri più promettenti e sull'episodio in sé non è stato aiutato, anche per questioni puramente tecniche, dal var Guida, che non ha mai avuto a disposizione un'immagine nitida e chiara del tocco di mano. Per questo, in questa occasione, resta la decisione del campo, con Marchetti che il tocco non l'aveva visto.



NIENTE STOP - In sostanza, l'Aia ammette l'errore, il gol probabilmente andava annullato, ma né Marchetti, né Guida hanno avuto modo e/o prontezza per prendere la giusta decisione. Che sia al Var o direttamente in campo, quindi, né l'arbitro, né il Var, saranno fermati e saranno designati anche per la prossima giornata di campionato.