Walter Sabatini durissimo dopo la sconfitta della Salernitana in casa della Roma. Il direttore sportivo degli amaranto è intervenuto a Dazn al termine della partita dell'Olimpico e non ha usato mezzi termini: "Con tutto il rispetto per la Roma, sto assistendo a delle cose ignobili dal punto di vista calcistico e sportivo. quello che succede in campo quando si viene a giocare a Roma è davvero inaccettabile. A ogni decisione arbitrale tutta la panchina che si alza e rompe le scatole all’arbitro entrando in campo, è una cosa insopportabile. Per noi il punto sarebbe servito anche per il morale, tutta la panchina che entra in campo per un fallo laterale. Gli arbitri poi che fanno? Invertono le punizioni, non hanno nemmeno voluto vedere il rigore di Djuric, so che sono la Salernitana e posso perdere a Roma, però voglio perdere in altra maniera".



MOURINHO HA CHIESTO SCUSA DOPO LA PARTITA - "Gli chiedo scusa solo per averlo nominato, perché è un semi dio che ha vinto 25 titoli e io non arriverò mai al suo livello, io non sono nessuno perché non ho vinto un c...o. Questa è una vita invivibile, fatta di arroganza e dislivelli, amo la mia squadra e devono avere un trattamento indecoroso. Sono veramente inca...to".



FALLO DI IBANEZ SU DJURIC - "Quello è un rigore netto, non mi danno il rigore e prendo atto. Se Ederson fa un anticipo pulito non deve essere fischiato fallo, è un giocatore che si sta mettendo in mostra nella Salernitana".