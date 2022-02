La figlia di Giuseppe Furino, ex capitano della Juve, parla delle condizioni del padre, ricoverato in ospedale dopo un'emorragia cerebrale: "Il capitano è sotto due a zero dal primo minuto, ma è in partita. Il margine per ribaltare il risultato c’è, e con un po’ di fortuna passiamo il turno. Ringrazio tutti per la ola di affetto. E, mi raccomando, continuate a tifare".