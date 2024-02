Furlani, nuovo primatista di salto in lungo: 'Sono orfano di Mourinho, ma De Rossi è un idolo'

Mattia Furlani, in forza alle Fiamme Oro, ha appena ottenuto il primato italiano del salto in lungo con gli 8,34 metri saltati la scorsa settimana ad Ancona. Il ragazzo di 19 anni ha rilasciato un’intervista a La Repubblica, parlando tra le altre cose della sua fede romanista e degli europei di atletica che si svolgeranno a giugno nella Capitale. “Gli europei in casa rappresentano una pressione in più. Onorare una città del genere è bello e spero di portare questo stimolo in pedana”, le classe 2005. “La mia ragazza è romana, quando usciamo ci troviamo in Piazza del Popolo e da lì ci facciamo tutta via del Corso insieme. Poi sono romanista sfegatato, orfano di Mourinho, quindi lo Stadio Olimpico l’ho già visto pieno, sarà eccezionale anche per uno sport come l’atletica che non è ancora paragonabile al calcio”. Ieri aveva però anche lodato De Rossi: " "La Roma esprime un gioco bellissimo. Abbiamo preso dei giocatori veramente bravi come ad esempio Angelino: lui piace veramente tanto. La squadra sta vivendo un bel periodo e sono veramente contento anche per De Rossi. Lui è un mio grande idolo, sta facendo un lavoro importante".