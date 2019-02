Uno nuovo spazio dedicato al competitive di Fifa 19: su Calciomercato.com un appuntamento settimanale dedicato ai pro player italiani, per seguire il loro cammino nelle competizioni online e nei tornei internazionali che li vedono protagonisti.



Nelle giornate tra il 22 e il 24 febbraio ha avuto luogo ad Atlanta, negli Stati Uniti, la FUT Champions Cup 4. Gli unici pro player italiani ad aver preso parte alla competizione sono stati Cosimo “NBD2699” Guarnieri del Team ALKES e Arber Veliu del Team 0775.



Arber, alla sua prima partecipazione ad un evento live, ha concluso il torneo alla quarta partita dello Swiss Round, dove è stata decisiva la sconfitta contro il messicano Rein10. Nonostante l’uscita prematura, il player del Team 0775 porta a casa l’esperienza accumulata nel giocare ad un evento ufficiale Fifa e 150 Pro Points. Discorso diverso per NBD2699, che dopo aver superato lo Swiss Round ha avuto accesso alla fase ad eliminazione direai quarti è arrivata la sconfitta contro RastaArtur dello Sporting Lisbonatta: agli ottavi di finale ha affrontato e battuto Ajax Tore, mentre. Questa sconfitta ha sancito la sua eliminazione, dopo un grande percorso che l’ha portato a posizionarsi tra i primi otto del torneo e quindi ad ottenere 450 Pro Points, essenziali per ottenere una buona posizione nel Fifa Global Series Rankings e partecipare alla Fifa eWorld Cup. Il torneo di Atlanta si è concluso con la vittoria finale di F2Tekkz, che in finale ha battuto Rogue MSDossary. Con questa vittoria l’inglese porta a casa la terza FUT Champions Cup: ad appena 17 anni è già detentore del record di trofei vinti, e la stagione competitiva non è ancora finita.



