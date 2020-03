Uno nuovo spazio dedicato al competitive di FIFA 20: su Calciomercato.com un appuntamento settimanale dedicato ai pro player italiani, per seguire il loro cammino nelle competizioni online e nei tornei internazionali che li vedono protagonisti.



Il weekend appena concluso ha visto i pro player italiani partecipare alle qualifiche online per la FUT Champions Cup Stage V, il quinto torneo in singolo dell’anno. Saranno tre i pro player italiani a prendere parte all’evento, che si terrà Bucarest che si terrà tra il 3 ed il 5 aprile.



Dopo essere stato eliminato all’ultima partita nel corso delle precedenti qualifiche, Simone “Figu7rinho” Figura è riuscito a strappare il pass per il torneo. Il player del Monza eSports ha concluso lo Swiss Round perdendo solo un incontro, ed ha poi superato nella fase ad eliminazione diretta B_ulllet e Angelito del Girona eSports. Quello di Bucarest sarà il secondo evento consecutivo a cui prenderà parte il Monza eSports, dopo il torneo di Parigi dello scorso febbraio che ha visto la partecipazione Raffaele “ErCaccia” Cacciapuoti.



Grande soddisfazione anche per Renzo “Nzorello” Parave del Team 0775, che a un anno di distanza dalla FUT Champions Cup di marzo su FIFA 19 tornerà a partecipare ad un evento. La fase ad eliminazione diretta è iniziata con una sconfitta contro JRA degli Hashtag United, ma Renzo ha subito reagito vincendo i tre incontri del Loser Bracket. La vittoria decisiva è arrivata ai rigori contro Jeffry del Borussia eSport, attuale numero 19 nel Global Series Ranking.



Alla FUT Champions Cup Stage V sarà presente anche Daniele “Prinsipe” Paolucci. Il giocatore dei Mkers ha guadagnato un posto per l’evento di Bucarest posizionandosi tra i migliori quattro del torneo PlayStation alla scorsa FUT Champions Cup.



