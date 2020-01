Lunedì è andata in onda la seconda puntata di FUT Garage, programma realizzato in collaborazione da Exeed e Calciomercato.com. Nel corso della diretta, il padrone di casa TonyTubo ha analizzato con FUTxFAN i TOTY, la squadra dell'anno su Ultimate Team di Fifa 20: da Alisson a Messi e Cristiano Ronaldo, tutto quel che c'è da sapere sui 12 Team of the Year!