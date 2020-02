Prosegue l'avventura di FUT Garage: calcio reale e virtuale non sono mai stati così uniti. Terzo appuntamento con il nuovo programma targato Calciomercato.com ed il team eSports Exeed, in un'unica serie trasmessa su Youtube saranno riunite tutte le novità di mercato e calcio giocato con quelle di Fifa 20 e del mondo Ultimate Team. Il noto influencer TonyTubo a fare da padrone di casa, CM.com con le sue notizie, FUTXFan con gli aggiornamenti da FUT e ancora ospiti e tante sorprese in un appuntamento mensile che accompagnerà gli appassionati fino al termine della stagione. Segui LIVE qui sotto la puntata per non perderti nessuna novità!













Nel salotto di FUT Garage oggi tanti temi caldi sul piatto: dalle prossime mosse di mercato di Juve e Inter al futuro del Milan, tra Rangnick e rosa da ridisegnare. Senza dimenticare i prossimi impegni di Champions League dei bianconeri (contro il Lione) e del Napoli contro il Barcellona e come il Coronavirus sta condizionando il programma delle prossime giornate di Serie A. E infine tanto FUT, con tutte le ultime novità!