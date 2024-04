Quello delè un nome storico nella città di. Un vero e proprio rifugio per gli amanti del mondo dei cavalli e anche per una figura chiave all’interno del mondo Juventus. Stiamo parlando di Massimiliano, legato affettivamente al bar in quanto storico frequentatore e amico del proprietario: “Siamo un gruppo di amici di vecchia data”, così dice il proprietario del bar."Noi non lo vediamo da un po’, fa delle toccate e fuga. Quelle volte che ci vediamo parliamo di tutto fuorché di calcio. Portiamo molto rispetto per lui, viene qui per distrarsi e non per parlare dei suoi problemi. Poi magari quando finisce la stagione e si va a mangiare fuori allora si può anche parlare di progetti e di chi comprare, ma altrimenti durante la stagione lo vediamo poco. Poi ha il figlio a Torino, la figlia a Milano, altra famiglia in Svizzera. Ha talmente tante cose da fare che a Livorno viene un giorno, una toccata e fuga e magari viene al bar per una mezz’ora".