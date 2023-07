Il Torino prova a insidiare Juventus e Inter per Carlos Augusto. Secondo la stampa, infatti, il club granata sta provando a inserirsi alla corsa per l'esterno sinistro del Monza che nell'ultima stagione è stato uno dei migliori difensori della Serie A. I nerazzurri devono fargli spazio vendendo prima Gosens, la Juve deve liberare il posto con l'uscita di Pellegrini ma finché non si concretizzano queste cessioni è tutto bloccato. E il Toro prova ad approfittarne.