Antonio Conte ha detto addio al Tottenham. Dopo poche ore dal suo esonero, i bookmakers iniziano già a quotare le possibili nuove destinazioni dell'allenatore. Secondo Snai è probabile un ritorno in Serie A e in particolare all’Inter, che viene data a 4.50 davanti a un’altra ex come la Juventus (5.50). Le difficoltà di Mourinho alla Roma valgono ai giallorossi la quota di 6.50, la stessa del Milan che potrebbe cambiare guida tecnica a fine stagione lasciando andare Pioli. Presenti anche le quote per le squadre estere, con il Real Madrid a 10 e Newcastle, Chelsea e PSG che invece valgono 15 volte la posta.