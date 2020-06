Il Chelsea ha annunciato un nuovo attaccante: Timo Werner del Lipsia finirà a Londra, un affare da 55 milioni per rinforzare finalmente la squadra di Frank Lampard. A questo punto, come riporta Lalaziosiamonoi.it, il futuro di Olivier Giroud potrebbe non essere così scontato. E le attività di Inter e Lazio sul giocatore potrebbero intensificarsi.



MERCATO LAZIO - I maligni sostengono che Abramovich abbia esercitato l'opzione per prolungare il contratto di Giroud in automatico di un anno per non perderlo a luglio. Desideroso di provare una nuova avventura a gennaio, ha poi giocato di più e riallacciato un buon rapporto con il mister. Il timore di trovarsi sguarniti in piena pandemia avrebbe convinto la proprietà a rinnovare. Per portarlo via da Londra ora bisognerà parlare proprio con il Chelsea: tutto da decifrare il futuro di Giroud.