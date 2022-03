Nonostante sia poco utilizzato da Carlo Ancelotti, il Eden Hazard dovrebbe rimanere al Real Madrid anche nella prossima stagione. A rivelare il futuro dell'attaccante belga è il fratello Kylian, che in un'intervista rilasciata a Het Laatste Nieuws ha dichiarato: "Nella sua carriera non deve più dimostrare nulla. Col Real ha un contratto fino al 2024, sta bene e non credo che se ne andrà prima della scadenza. E' vero che sta giocando poco, ma tutti conoscono le sue qualità e deve dimostrare di saper fare la differenza anche subentrando".