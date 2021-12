Gabriel Barbosa conosciuto meglio come Gabigol è finito nei radar di Everton, West Ham, Arsenal, Aston Villa, e Newcastle. Secondo il sito 90min l'interesse delle inglese è molto forte e si sarebbero mossi degli intermediari per favorire il trasferimento. La punta brasiliana dal suo ritorno in Brasile al Flamengo, dopo la parentesi all'Inter, è tornato a essere quel giocatore fenomenale che ha convinto i nerazzurri ad acquistarlo. Repentina è stata la smentita di Junior Pedroso, rappresentante dell'entourage del carioca, ha dichiarato: “Solo noi di 4ComM e il padre di Gabriel possiamo parlare a nome dell'atleta. E non c'è assolutamente nulla con la Premier League o qualsiasi altro campionato al momento".