Dopo l’esperienza agrodolce con il Psg, Mauricio Pochettino è uno dei pezzi pregiati del mercato delle panchine estive. Secondo Marca, una nuova pista si sta aprendo per l’allenatore argentino: è quella dell’Athletic Bilbao. Oltre che un nuovo tecnico, i baschi stanno cercando anche un nuovo presidente e, proprio alle prossime elezioni, si presenterà anche Ricardo Barkala che, tra i tanti che ha contattato, avrebbe messo l’ex Tottenham in cima alla sua lista dei desideri. E a favorire il matrimonio ci potrebbe essere la scelta di Ramón Planes, che con Pochettino ha lavorato all’Espanyol, come ds.