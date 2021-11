Il Trabzonspor è alla ricerca di un nuovo terzino sinistro e tra i nomi selezionati c'è quello di Luca Pellegrini. La squadra turca, prima in classifica con sette punti di vantaggio sulla seconda, vuole colmare la lacuna estiva del terzino sinistro. Secondo il sito Fanatik, il preferito sarebbe Uğur Çiftçi, il terzino 29enne di proprietà del Sivasspor non è un obbiettivo tanto raggiungibile e allora ecco il piano B. L'alternativa sarebbe quella di Luca Pellegrini; il giovane giocatore italiano era già stato cercato dal Trabzonspor la scorsa estate ma il calciatore aveva rifiutato. Visto lo scarso utilizzo da parte di Allegri il mercato di riparazione può essere il momento giusto per approdare sulle rive del Mar Nero, molto probabilmente in prestito.