Lotito freme, Inzaghi aspetta. Come riporta Lazionews.eu, la situazione a Formello è tesa: il futuro del mister biancoceleste è legato alle scelte della Juventus, difficile dire di no se dovesse arrivare una chiamata. Paratici stima tantissimo Inzaghi, lo conosce da sempre, potrebbe decidere di virare con decisione su di lui.



FUTURO INZAGHI - Lotito vorrebbe ricominciare da Inzaghi: lo ha scelto, lo ha coccolato, lo ha cresciuto. Il progetto Lazio vorrebbe fondarlo sulla solida panchina del piacentino: ha chiesto un incontro in settimana, ha voglia di programmare il futuro. Inzaghi aspetta: vorrebbe aspettare la fine del campionato, rimandare tutto ai giorni dopo Torino-Lazio. Gli ultimi 90 minuti, poi si parlerà di futuro.