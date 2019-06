Ha fatto piuttosto rumore l’esternazione di Bjourou Jean Kean, padre del talento juventino Moise, secondo cui il ragazzo non vedrebbe l’ora di trasferirsi all’Inter. Parole che hanno scaldato i venti di mercato nelle ultime ore, ma non i bookmaker. Secondo gli analisti di Stanleybet, la permanenza di Kean alla Juventus, come riporta Agipronews, è l’ipotesi più probabile, a 1,50, ma la prima alternativa, data a 4,00, non si chiama Inter, bensì Ajax. L’attaccante potrebbe infatti figurare come pedina da girare al club olandese nell’ambito dell’affare de Ligt, obiettivo privilegiato della Juve. A 6,00 l’approdo in Premier League, con la maglia dell’Everton. Il passaggio all’Inter non è molto probabile, ma nemmeno impossibile: vedere Kean a settembre con la maglia nerazzurra vale otto volte la giocata. Seguono il Marsiglia a 15 e l’Arsenal a 20. Chiude la fila un’altra squadra italiana, il Milan, a quota 30.