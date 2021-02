Sempre più incerto il futuro di Leo Messi. Anche i bookmaker, infatti, continuano ad aggiornare le quote sul proprio tabellone. Nei giorni scorsi si era registrato un forte interessamento del Manchester City, con il bookie che aveva offerto il ricongiungimento dell’argentino con Pep Guardiola a 2,50, la stessa valutazione della permanenza al Barcellona. Ma la coppia City-Barcellona, rileva agipronews, adesso è diventata un trio. A 2,50, infatti, i betting analyst hanno piazzato anche l’eventualità di un approdo al Paris Saint Germain, seguendo probabilmente la notizia rilasciata nei giorni scorsi da France Football che ha messo la Pulce in prima pagina con la divisa del club francese e il Parco dei Principi sullo sfondo. MLS, invece, outsider ed in quota a 7,50 per un futuro a stelle e strisce.