Vahid Halilhodzic, ex ct del Giappone, parla di Yuto Nagatomo a Milliyet: "Yuto Nagatomo è un vero professionista. Un grande personaggio sia dentro che fuori dal campo. Non mi ha sorpreso che si sia adattato rapidamente alla Turchia. Ha una struttura fisica ideale e ha sfruttato il vantaggio di aver corso per lungo tempo all'Inter. Il Galatasaray ha la fortuna di avere un giocatore come lui, ma ora deve riuscire a tenerlo. Penso che dovrebbero fare il possibile per riscattare Nagatomo. La professionalità è una delle carenze del calcio turco, calciatori come Nagatomo sono necessari in squadra. Il Galatasaray parteciperà anche alla Champions League in questa stagione. L'esperienza di Nagatomo darebbe un contributo significativo".