Mustafa Cengiz, presidente del Galatasaray, dice la sua su Yuto Nagatomo, terzino giapponese rientrato all'Inter. Queste le sue parole riportate da fcinternews: "Nagatomo è una persona di grande valore, quando operiamo in campagna acquisti non guardiamo solo al tipo di gioco ma anche alla personalità. Abbiamo offerto a Nagatomo il massimo che potevamo offrire. L'Inter ha sentito la nostra proposta però ci ha chiesto il doppio di quanto da noi offerto, hanno fatto una cosa molto spiacevole. Ora aspettiamo la loro risposta. Però Yuto ha dichiarato apertamente di volere giocare qui da noi".