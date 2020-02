Ieri il botta e risposta con Raiola, che prosegue. Sì, perché Ole Gunnar Solskjaer, manager del Manchester United, parla ancora di Paul Pogba, che secondo il suo procuratore non è di proprietà di nessuno: "Se voglio commentare? Assolutamente no, preferisco non commentare. Al giorno d'oggi le gente può dire quello che vuole attraverso i social media. Anche solo per dare dei titoli, quindi non ho bisogno di dire nulla. Alla fine non dà fastidio a nessuno, neanche ai calciatori, quindi non ho bisogno di dire nulla" le sue parole dopo la vittoria sul Chelsea di ieri sera.