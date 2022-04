E' durata solo dieci minuti la partita di Paul Pogba contro il Liverpool. Il centrocampista del Manchester United è stato costretto a uscire per un problema muscolare del quale verrà valutata l'entità nelle prossime ore. Se dovesse tenerlo fuori dal campo per più tempo, quella di oggi potrebbe essere l'ultima partita con i Red Devils per Pogba che in estate potrebbe lasciare lo United.