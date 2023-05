In un modo o nell'altro, nel giro di un mese si capirà quale sarà il futuro della. La convocazione dell'Assemblea dei Soci delinea un orizzonte temporale massimo, e lo sa bene anche ilblucerchiato composto, ormai da un anno e mezzo, da Marco Lanna, Antonio Romei, Gianni Panconi e Alberto Bosco. "" è il virgolettato che filtra dal board doriano, come riportato da Il Secolo XIX. "È chiaro che ogni soluzione deve poi trovare la sua attuazione e ogni soluzione ha dei tecnicismi da approfondire. Noi, per quanto ci compete, faremo tutto il consentito per assistere l'investitore. Quello che si deve fare per salvare la Sampdoria, lo faremo".Sulla vicenda è intervenuto anche il Sindaco di Genova, Marco: "Non possiamo certo intervenire in negoziazioni private ma ci possiamo impegnare come in passato a" ha detto il primo cittadino genovese, che poi ha aperto anche a eventuali soggetti interessati da fuori Italia: "Possiamo semplificare processi amministrativi e burocratici in caso di investimenti dall'estero" conclude il sindaco.