A Bologna sono convinti che Thiago Motta rispetterà il contratto in essere fino a giugno 2024. L’allenatore è uno dei possibili candidati per la panchina dell’Inter in caso di separazione con Simone Inzaghi, ma i rossoblù vogliono tenerselo stretto e a fine stagione è previsto un incontro tra le parti per capire la volontà dell’allenatore.