Massimo Cellino, presidente del Brescia, parla del futuro di Sandro Tonali, il gioiellino classe 2000 che piace a Juve, Inter, Roma e Milan, al Corriere dello Sport: "Sì, la Roma mi ha chiesto Tonali. Con Baldissoni ne abbiamo parlato più volte. Occhio però perché io il ragazzo voglio tenerlo il più possibile. E’ pronto? Non lo so, ha 18 anni... Poco fa però mi ha contattato anche il Liverpool". Pericolo dalla Premier quindi, con la Roma che, però, continua il suo pressing.



LA PROPOSTA ROMA - Come scrive il Corriere dello Sport, i giallorossi sono pronti a investire 20 milioni di euro più bonus, più il cartellino di Andrea Marcucci, capitano della Primavera giallorossa. Contratto fino al 2024 per Sandro Tonali, a partire dal primo luglio: Monchi prova a sbaragliare la concorrenza.