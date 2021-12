Il futuro di Dusan Vlahovic se non cambierà la situazione con i suoi agenti, non sarà all'Arsenal. L'entourage del giocatore, corteggiato dalla Juventus, non ritiene i Gunners una squadra adatta alla punta della Fiorentina e nemmeno il passo giusto per la sua carriera che ormai deve mirare a giocare stabilmente ai vertici. Per questo Tottenham con Conte, Manchester City o Manchester United sono ritenuti insieme al club bianconero le destinazioni più gradite.