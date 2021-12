Giovanni Galli parla di Mike Maignan a Radio Anch’io lo sport: "Atleticamente e fisicamente è molto dotato, tecnicamente la nostra scuola potrà aiutarlo. Il suo impatto è stato positivo, vederlo in campo dà la sensazione di presenza in area di rigore. Diamogli il tempo necessario per lavorare sulla tecnica, a volte dettata dall'istinto".