Marco Giampaolo e tutta la Sampdoria hanno ricevuto la peggiore delle notizie possibili in merito alle condizioni di Manolo Gabbiadini. Le prime pessimistiche sensazioni dopo l'infortunio subito dall'attaccante, in occasione della partita di ieri contro il Sassuolo, sono state confermate dall'esito delle visite. Come recita la nota ufficiale del club, "gli esami strumentali ai quali è stato sottoposto Manolo Gabbiadini in mattinata presso il Laboratorio Albaro hanno intanto confermato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Sarà dunque necessario un intervento chirurgico – le cui modalità saranno stabilite nei prossimi giorni -, in seguito al quale il calciatore potrà avviare il proprio programma di recupero riabilitativo".