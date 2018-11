Se arrivasse una proposta seria, Manolo Gabbiadini potrebbe prendere in considerazione l'idea di tornare in Italia. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il Southampton sarebbe pronto ad accontentarlo sulla base di 2-3 milioni per il prestito alla riapertura del mercato di gennaio più il diritto di riscatto obbligato a giugno a una cifra che va dai 10 ai 12 milioni di euro. A oggi nessuno ha chiamato i dirigenti del club inglese, ma solo con l’agente Silvio Pagliari tre società italiane avrebbero fatto un sondaggio. Una è la Fiorentina, una è la Sampdoria e poi starebbe pensando a lui anche il Milan, che ha bisogno di aggiungere una punta a Higuain e Cutrone. Ma Gabbiadini resta anche un “sogno” per il Bologna.