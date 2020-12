Sanzione per il Santos per la cessione di Gabigol all'Inter. Lo ha comunicato Cadena Ser, col Tas che ha dato ragione al Barcellona nella causa contro i brasiliani per la vendita dell'attuale attaccante del Flamengo. I catalani avevano una prelazione nei confronti del classe '96 e non sono stati informati dal Santos quando è arrivata l'offerta nerazzurra.



Per questo motivo, il Santos dovrà pagare 2,9 milioni di euro ai catalani per non aver rispettato un accordo che era stato siglato al momento dell'acquisto di Neymar da parte del Barça. L'Inter acquistò Gabigol per 33,1 milioni di euro, col Barcellona, non informato, che andò alla Fifa per segnalare l'accaduto. E ora il Tas lo premia.