Dorival Junior, ex allenatore di Gabigol al Santos, parla dell’attaccante del Flamengo, visto, poco, in Italia con la maglia dell’Inter. Queste le sue parole a Goal.com: “L'Inter era molto instabile. Quando arrivi in una nuova casa, la difficoltà è naturale. Era un ambiente molto diverso da quello che aveva al Santos. All'Inter sono arrivati anche altri giocatori e non si sono affermati. Qui in Brasile non ha più bisogno di mostrare niente. Deve solo confermare. E in Europa in nessun momento ha avuto la fiducia degli allenatori come qui perché tutti gli allenatori qui sono ben consapevoli del suo potenziale”.