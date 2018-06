Gabriel Barbosa, attaccante di proprietà dell'Inter in prestito al Santos e più noto come Gabigol, ha parlato a Diariodopeixe.com soffermandosi anche sul proprio futuro: "Io nella lista dei top cannonieri del Santos post Pelé? È molto gratificante essere parte di questa lista, un onore per me come giocatore e anche come tifoso del Santos. È un club che ha sempre avuto grandi giocatori e capocannonieri. Spero di continuare ad aiutare Santos nel miglior modo possibile, a suon di gol e assist. Come dico sempre, il Santos prima di tutto".