Il vicepresidente del Flamengo Marcos Braz è tornato a parlare del possibile acquisto dall'Inter dell'attaccante Gabriel Barbosa: "La prossima settimana credo avremo molte presentazioni. Vedremo. Le trattative proseguono". L'attaccante brasiliano è sempre più vicino al riscatto da parte dei rubronegros per circa 20 milioni di euro, dopo l'ultima trionfale stagione disputata in prestito, nella quale ha conquistato il Brasileirao e la Copa Libertadores e chiudendo col titolo di capocannoniere in entrambe le manifestazioni.