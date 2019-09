Mercato finito, ma le voci non si spengono: nei giorni scorsi, infatti, la dirigenza dell'Inter ha incontrato in sede gli agenti di Gabigol. In programma il futuro dell'attaccante, con la volontà del Flamengo di proseguire il rapporto oltre il prestito in scadenza a dicembre. L'accordo definitivo non c'è, ma l'intesa è vicina, su una base di 18 milioni di euro. L'altra questione da definire riguarda l'ingaggio del giocatore: l'obiettivo di Inter e Flamengo è definire tutto entro dicembre.