Il Brasileirao è finito e con esso sta per terminare anche il prestito al Santos diche in Brasile è tornato finalmenteritrovando spazio, continuità, vena realizzativa e tutte quelle caratteristiche che hanno convinto l'Inter, nel lontano 2016, a puntare su di luiche, subito, è chiamata a prendere una decisione importante sul suo futuro.ed ha completato la miglior stagione della sua carriera. Gabigol, sostanzialmente, ha sfruttato al 100% il prestito concessogli dall'Inter. Aveva l'obiettivo di tornare grande e ce l'ha fatta senza timore di smentita.Ora però il suo futuro torna in bilico perchè l'Inter è chiamata a prendere una decisione importante per il proprio futuro. Per cederlo a titolo definitivo servono almeno 20 milioni. Un ulteriore prestito, senza l'inserimento di garanzie sul possibile riscatto è altrettanto improbabile e allora fra le fila nerazzurre c'è chi inizia a pensare ad una possibile permanenza in rosa fino al termine della stagionese non fosse che in rosa ci sono già presenti nel suo ruolo sia Lautaro Martinez, che Keita e, soprattutto, Icardi.