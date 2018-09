Che futuro per Gabriel Barbosa? In Brasile tutti vorrebbero la sua conferma con la maglia del Santos, ma il prestito annuale dall'Inter è in scadenza 31 dicembre 2018 e le due società stanno già iniziando a parlare del futuro della punta brasiliana. Parlando in Brasile Gabigol ha confermato di non essere ancora padrone del suo destino.



MATURATO - "Vivo il miglior momento della mia carriera dentro e fuori dal campo, e questo si trasforma nei numeri che vedete in campo. Non parlo solo dei gol, ma sono cambiato dal punto di vista tattico e umano. Sono migliorato molto dopo l'esperienza in Europa, sono diverso, sono un ragazzo più maturo, nonostante la mia età".



FUTURO - "Ho un contratto con l'Inter e ho molto affetto per il Santos. Non voglio pensarci ora, ma sono triste perché le partite stanno finendo. Rinnovare il prestito? È qualcosa che non dipende da me. Sono felice e alla fine dell'anno parliamo e risolviamo la situazione. Restare qui? Penso che sia meglio pensare con calma al futuro, è una cosa complicata... Tutti conoscono il mio amore per il Santos"