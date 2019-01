Gabriel Barbosa, attaccante dell'Inter recentemente prestato al Flamengo, ha concesso un'intervista a Globoesporte: "Non ho avuto tante occasioni e quindi non ho dimostrato ciò che so, ma se l'Inter ha rinnovato con me per un altro anno è perché si fidano di me. Sono ancora molto giovane, la gente dimentica che ho solo 22 anni Il mio obiettivo oggi è il Flamengo, specialmente quest'anno, poi vediamo cosa succede. Mi sono seduto con la mia famiglia, ho parlato e ho visto dove potevo essere felice. Penso che il Flamengo sia il posto migliore. Il Santos non ha fatto alcuna proposta, non ho sentito il presidente. La storia è finita".