Gabriel Jesus è fuori dai piani di Pep Guardiola e si sta già guardando intorno per trovare una nuova sistemazione in estate. L'attaccante è in scadenza di contratto nel 2023, ma il City vorrebbe venderlo subito per evitare di perderlo a zero tra un anno: sulle tracce del giocatore, secondo il The Athletic, c'è l'Arsenal che avrebbe già avviato i contatti con l'entourage del brasiliano.