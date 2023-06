Dopo la salvezza conquistata nella stagione 2022-23 e il rinnovo del tecnico Paolo Zanetti, l'Empoli si muove per garantire all'allenatore ex Venezia una rosa ancora all'altezza dell'obiettivo: ufficializzato il ritorno in prestito di Razvan Marin dal Cagliari, gli azzurri, secondo quanto raccolto, hanno bussato alla porta del Napoli per richiedere l'attaccante Michael Folorunsho e il centrocampista Gianluca Gaetano.



LA RISPOSTA DI GARCIA - Probabilmente i due beneficerebbero di un nuovo prestito, ma il nuovo allenatore dei partenopei Rudi Garcia vuole valutarli bene nel corso del ritiro prima di dare l'assenso alla partenza di entrambi verso nuove e provvisorie destinazioni.