È Lucas Tousart l'ultimo nome per il centrocampo del Napoli. Classe '97, attualmente di proprietà dell'Herta Berlino, potrebbe rappresentare una buona opportunità, dato che il club tedesco è retrocesso in seconda divisione. Tousart arriverebbe a Napoli per agire da vice Lobotka, ma potrebbe anche ritagliarsi maggiore spazio in un eventuale centrocampo a due. L'idea da parte dei club è quella di uno scambio con Demme, che è al termine della sua esperienza in azzurro e vorrebbe rilanciarsi in Germania. C'è l'ok da parte di Tousart, entusiasta di indossare la maglia dei campioni d'Italia in carica e di poter tornare a disputare la Champions League.



GARCIA CHIAMA - Ripartire dalla Champions League, che nel 2019/20 Tousart ha giocato da protagonista con il Lione. Quel famoso ottavo di finale contro la Juventus in cui proprio lui andò in gol. Decisivo nel match d'andata, assente in quello di ritorno perché si disputò oltre cinque mesi dopo causa Covid e il centrocampista francese era già passato all'Herta Berlino. Sulla panchina del Lione c'era Rudi Garcia, che vorrebbe ritrovare oggi uno dei giocatori chiave di quella stagione. Tousart verso il Napoli, si apre la pista. Ma la parola più importante in questo momento spetta a Demme, poi sarà dialogo Napoli-Herta per trovare l'accordo.