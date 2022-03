Incredibile topica relativa alla guerra, durante il weekend, in Romania. La gaffe del Politehnica Iasi è già diventata storica: il club di seconda divisione, che avrebbe voluto lanciare un messaggio contro il conflitto in Ucraina, ha fatto disporre i giocatori con le magliette, su cui campeggiavano le lettere, al contrario, scrivendo al posto di "Stop war" la frase nonsense "Raw Pots", ovvero "Pentole crude".



IL PRESIDENTE CON LA TUTA DEL CITY - Prima della sfida con l'Astra Giurgiu vinta per 3-1 i giocatori schierati a centrocampo si sono disposti nell'ordine sbagliato, ovvero da destra verso sinistra. E cinque giorni prima, durante la presentazione del nuovo acquisto, il fantasista svincolato John Kamara, ha fatto scalpore il look del vicepresidente Dan Cojocaru, vestito con la tuta del Manchester City. La collezione delle figuracce.