Piccola gaffe del Napoli nel prepartita della sfida contro il Barcellona di Champions League. Il club napoletano ha infatti lanciato il live della gara sul proprio sito web, sbagliando però il logo dello scudetto del club catalano. Al posto dello scudetto storico con la sigla FCB è stato usato quello privo di sigla che però, fanno notare in Spagna e sui social, non è mai stato approvato e non è mai stato utilizzato dal Barcellona.