Primo gol con la maglia del Monza per Roberto Gagliardini, che firma l'1-1 sul campo della Lazio. Il centrocampista italiano, arrivato a parametro zero dall'Inter, ha dichiarato nel dopo-gara: "Ho qualche sassolino da togliermi dalla scarpa? No, assolutamente. Penso solo a giocare e sono contento per questa rete e soprattutto per questo punto raccolto in classifica. Purtroppo nel calcio di oggi il gol influenza troppi i giudizi, credo di aver giocato meglio nelle partite prima di stasera".