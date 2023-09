La Curva Nord dell'Olimpico non rispetta il minuto di silenzio per la scomparsa dell'ex Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, prima di Lazio - Monza. Nessun fischio - come avvenuto invece nel pomeriggio nel settore ospiti di San Siro , prima di Milan - Hellas Verona - ma un coro inneggiante alla resistenza ungherese durante l'invasione sovietica del 1956. Il resto dello stadio e inizialmente rimasto invece in silenzio e ha provato a coprire il gesto con qualche applauso.