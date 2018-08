Una stagione per riprendersi l'Inter e con essa la Nazionale. Roberto Gagliardini vuole vivere una stagione del rilancio e quindi della consacrazione, dopo i promettenti lampi intravisti nella sua breve parentesi atalantina e nei primi mesi della nuova avventura nella Milano nerazzurra e poi il lungo periodo di flessione che nella passata stagione ha toccato il suo apice. Una prima occasione potrebbe dargliela Roberto Mancini, pronto a richiamarlo in azzurro dopo l'ultima apparizione del 27 marzo scorso, quando il ct ad interim Di Biagio lo chiamò in occasione dell'amichevole con l'Inghilterra. Una scelta figlia di una condizione atletica migliore rispetto a quella di altri centrocampisti, ma anche della fiducia dell'allenatore jesino nelle qualità del calciatore dell'Inter.



BRILLANTE - Una naturale conseguenza di quello che ha raccontato il periodo di preparazione pre-campionato, dove il giocatore bergamasco è risultato tra le note più liete della formazione di Spalletti. A segno nel test amichevole contro il Chelsea di Sarri, tra i più in palla sotto l'aspetto fisico grazie a un programma di lavoro svolto interamente in Italia, senza impegnative tournée in giro per il mondo e reso ancora più efficace dai mancati impegni degli Azzurri al Mondiale. Un fattore quest'ultimo che ha influenzato anche il cattivo rendimento nelle prime due giornate di campionato di Brozovic e Vecino, preferiti contro pronostico a Gagliardini ma apparsi provati dalle fatiche dei mesi scorsi e ancora con pochi allenamenti nelle gambe.



TUTTO PARTE DALLA TESTA - Il prossimo impegno contro il Bologna rischia di essere già un appello da non fallire per Spalletti che, dopo la sconfitta col Sassuolo e il pari subito in rimonta col Torino, deve smentire gli scettici e allontanare i primi venti di crisi. Oltre al sospirato recupero di un giocatore chiave come Nainggolan, nuova linfa può arrivare proprio da Gagliardini; ritrovato sotto l'aspetto fisico e rilanciato psicologicamente dalla chiamata di Mancini, può essere l'arma a sorpresa per il riscatto dell'Inter.