Era l’uomo di riferimento di Erick Thohir, arrivato all’Inter nel 2014 per volere dell’allora azionista di maggioranza del club. Da ieri Michael Williamson non è più un dirigente nerazzurro, dopo aver scelto la strada della risoluzione consensuale del rapporto con l’Inter. Williamson era lo chief strategy officer della società oggi nelle mani del gruppo Suning. Nella sua carriera interista Williamson si è occupato del tema stadio, della ristrutturazione di San Siro e della ricerca dell’area per il centro di allenamento, ovvero la trattativa poi non andata a buon fine dell’area di Piazza d’Armi.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, Williamson non sarà sostituito nell’organigramma della società. Di fatto le sue mansioni saranno rilevate dall’attuale amministratore delegato Alessandro Antonello, che di fatto vede ampliato il suo raggio d’azione. Proprio Antonello ora si occuperà (anche) di proseguire i discorsi relativi a San Siro – a fine luglio è stato trovato un accordo col Comune e il Milan per un piano lavori da 15 milioni di euro –, oltre alla ricerca di una nuova area per il centro sportivo. Alcune zone sono allo studio: possibile che si proceda per gradi, l’obiettivo primario è riunire le giovanili in un’unica sede.