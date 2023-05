L'Olimpico si accende per Fiorentina-Inter, finale di Coppa Italia, ma a scaldare l'atmosfera è come di consueto la musica. L'inno di Mameli precede l'ultimo atto della coppa nazionale e a intonarlo quest'anno è Gaia Gozzi, che incappa nella maledizione dell'inno come i suoi predecessori: l'artista è partita in ritardo sulla prima strofa, ma fortunatamente la banda lo ha capito e le ha permesso di recuperare subito il giusto ritmo. Ma chi è Gaia?



A 25 anni (ne compirà 26 a settembre) la cantautrice italo-brasiliana è una delle artiste più popolari della sua generazione. E' nata a Guastalla, in Provincia di Reggio-Emilia, da madre brasiliana e padre italiano: ha doppia cittadinanza e parla fluentemente il portoghese, che utilizza anche all'interno delle sue canzoni.



Nel 2016 Gaia partecipa alla decima edizione di X Factor, nel team Fedez, e si classifica seconda. Tre anni più tardi partecipa al casting del talent show Amici di Maria De Filippi, il 20 marzo 2020 pubblica il primo album 'Genesi' e il 3 aprile successivo vince l'edizione di Amici. Lo stesso anno viene annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021 con il brano 'Cuore Amaro', con il quale si classifica al 19° posto. Il 29 ottobre 2021 pubblica il secondo album 'Alma'. Ora l'inno Nazionale prima della finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Inter.